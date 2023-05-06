Смолов и Захарян - в старте «Динамо» на матч с «Химками»

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» на своем поле примут столичное «Динамо». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мирзов, Гулиев, Гбане, Бикел, Долгов.

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 25 туров «Химки» занимают предпоследнее место в таблице, а «Динамо» идет седьмым.