Боков дал точный прогноз на матч ЦСКА - «Оренбург»

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался о грядущем противостоянии между «армейцами» и «Оренбургом» в 26-м туре Российской премьер-лиги.

«ЦСКА сейчас на подъеме, и это видно по прошедшим играм. «Оренбург» тоже не подарок, но ЦСКА их обыграет. Не скажу, что спокойно, но качественно. И думаю, это будет 3:0», - передает слова Бокова издание Metaratings.ru.

Поединок ЦСКА против «Оренбурга» пройдет в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 25 туров «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, а оренбуржцы располагаются на восьмой позиции.