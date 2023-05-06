Семшов заступился за главного тренера «Динамо» Йокановича

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался касательно работы наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«В защиту тренера - всегда нужно время, чтобы что-то слепить из команды. Волшебной палочки нет. Нужно время, чтобы привнести что-то свое, чтобы в требования поверили», - передает слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Йоканович занял пост главного тренера московского коллектива летом прошлого года.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 39 баллов и находится на седьмом месте в турнирной таблице.