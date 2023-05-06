Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее «Спартака»

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко считает, что у петербургского «Зенита» нет достойных конкурентов в Премьер-лиге.

«Спартак» не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние. Сейчас в РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», петербуржцы на две головы сильнее конкурентов», - передает слова Павлюченко издание «РБ Спорт».

За пять туров до завершения нынешнего сезона РПЛ «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается «Ростов» (50), а топ-3 замыкает московский «Спартак» (49).