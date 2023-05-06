Колосков: «У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах. Его знания, опыт соответствуют всем критериям успешного тренера. Я бы не удивился, если одна из топовых лиг пригласит его работать», - передает слова Колоскова издание Sport24.

Напомним, что накануне Черчесов привел «Ференцварош» к досрочному чемпионскому титулу в Венгрии.

59-летний российский специалист занимает пост главного тренера команды из Будапешта с декабря 2020 года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.