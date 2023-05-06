Федотов - лучший тренер месяца в РПЛ

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге.

В голосовании рулевой «армейцев» опередил Валерия Карпина, Сергея Семака, Гильермо Абаскаля и Михаила Галактионова.

В апрельских матчах ЦСКА набрал 13 баллов. Подопечные Федотова одержали победы над «Факелом» (2:0), «Химками» (3:0), «Уралом» (2:1) и «Ахматом» (3:1), а также расписали мировую с «Локомотивом» (1:1).

После 25 туров чемпионата России «армейцы» набрали 48 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от идущего третьим «Спартака» на один балл.