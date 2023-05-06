Хаджи: «Спартаку» надо побеждать «Зенит», второе место уплывает»

Экс-генменеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Спартаку» надо побеждать - уплывает второе место. Для подопечных Абаскаля ценны каждые очки, чтобы продолжать борьбу за серебро. Да, мы не участвуем в ЛЧ, но есть внутренний чемпионат», - приводятся слова Александра на страницах издания «Чемпионат».

«Зенит» примет «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 7 мая. Начало матча – в 18:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают первое место, а гости располагаются на третьей позиции.