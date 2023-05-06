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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Спартаку» надо побеждать «Зенит», второе место уплывает»

06 Мая 2023 • 11:19 Комментировать (1)

Экс-генменеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Спартаку» надо побеждать - уплывает второе место. Для подопечных Абаскаля ценны каждые очки, чтобы продолжать борьбу за серебро. Да, мы не участвуем в ЛЧ, но есть внутренний чемпионат», - приводятся слова Александра на страницах издания «Чемпионат».

«Зенит» примет «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 7 мая. Начало матча – в 18:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают первое место, а гости располагаются на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Хаджи
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Комментарии (1)
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TEREX
06 Мая 2023 в 11:25
ну дак и третие места уплывёт тожа..)) не чё ф троики быть ни дастойным..))
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