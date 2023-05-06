Зиньковский: «Спартак» готов дать отпор «Зениту»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский пообщался с представителями СМИ в преддверии матча с петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской премьер-лиги. В частности, полузащитник «красно-белых» затронул тему провокаций.

«Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор. Как и всегда!» - передает слова Зиньковского издание «Чемпионат».

Поединок «Зенит» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 25 туров подопечные Сергея Семака набрали 61 балл и лидируют в турнирной таблице с 11-очковым отрывом.