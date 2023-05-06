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Видео самолёта Халка за 7,4 миллиона евро видео

06 Мая 2023 • 10:37 Комментировать (3)

Сегодня, 6 мая, на нашем сайте была опубликована новость о том, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк приобрел себе личный самолет марки Hawker 400XP.

Покупка обошлась южноамериканцу в 7,4 миллиона евро. Эта модель самолёта вмещает до шести пассажиров и предназначена для коротких перелётов.

Напомним, что Халк защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 год. В общей сложности бразильский форвард сыграл за «Зенит» 148 поединков, в которых записал на свой счет 77 забитых мячей и 59 голевых передач.

За сборную Бразилии нападающий провел 49 матчей и отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк
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Комментарии (3)
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Андрей Трунов
06 Мая 2023 в 10:56
Интересно, на какое расстояние летает такое судно.
TEREX
06 Мая 2023 в 11:28
Крейсерская скорость (км/ч)

778
Дальность (км)

2 711
Максимальная высота полета (м)

13 720
Длина самолета (м)

14,76
Высота самолета (м)

4,24
Размах крыла (м)

13,26
Максимальный взлетный вес (кг)

7 394
Максимальное число пассажиров

6-8
TEREX
06 Мая 2023 в 10:43
та так сибе..мелкаватая и теснаватая кибитка..)) тока на пляш слитать да за пивам..))
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