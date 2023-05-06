Сегодня, 6 мая, на нашем сайте была опубликована новость о том, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк приобрел себе личный самолет марки Hawker 400XP.
Покупка обошлась южноамериканцу в 7,4 миллиона евро. Эта модель самолёта вмещает до шести пассажиров и предназначена для коротких перелётов.
Напомним, что Халк защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 год. В общей сложности бразильский форвард сыграл за «Зенит» 148 поединков, в которых записал на свой счет 77 забитых мячей и 59 голевых передач.
За сборную Бразилии нападающий провел 49 матчей и отметился 11 забитыми мячами.
778
Дальность (км)
2 711
Максимальная высота полета (м)
13 720
Длина самолета (м)
14,76
Высота самолета (м)
4,24
Размах крыла (м)
13,26
Максимальный взлетный вес (кг)
7 394
Максимальное число пассажиров
6-8
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