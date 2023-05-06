Сегодня, 6 мая, на нашем сайте была опубликована новость о том, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк приобрел себе личный самолет марки Hawker 400XP.

Покупка обошлась южноамериканцу в 7,4 миллиона евро. Эта модель самолёта вмещает до шести пассажиров и предназначена для коротких перелётов.

Напомним, что Халк защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 год. В общей сложности бразильский форвард сыграл за «Зенит» 148 поединков, в которых записал на свой счет 77 забитых мячей и 59 голевых передач.

За сборную Бразилии нападающий провел 49 матчей и отметился 11 забитыми мячами.