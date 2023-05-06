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Озбилиз призвал «Спартак» устроить чемпионский коридор «Зениту»

06 Мая 2023 • 10:03 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз считает, что «красно-белым» следует устроить чемпионский коридор игрокам петербургского «Зенита» после завершения очного матча команд в 26-м туре Премьер-лиги.

«Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное - уважение», - передает слова Озбилиза Sport24.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 мая. Перед этой встречей подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Араз Озбилиз
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