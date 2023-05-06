Бубнов сделал прогноз на матч «Ростов» - «Факел»

В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги состоится встреча между «Ростовом» и воронежским «Факелом». Своим мнением об этом матче поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Для «Ростова» ясное дело, основная задача - второе место. Тяжелая игра. Не сказал бы, что «Ростову» будет легко. Но они дома и один всегда забьют», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 6 мая, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за детальной текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.