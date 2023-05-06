Бубнов дал прогноз на матч «Химки» - «Динамо»

Бывший защитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче Премьер-лиги между подмосковными «Химками» и столичным «Динамо».

«1:2. У «Динамо» была задача попасть в тройку, эта задача не выполнена. Сейчас уже все понимают, что Йоканович уйдет. Остается играть за престиж - особенно после позора в матче столетия», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Химки» - «Динамо» состоится сегодня, 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.