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«Пари НН» предложит Гоцуку новый контракт эксклюзив

06 Мая 2023 • 07:32 Комментировать

30-летний полузащитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получит новый контракт от руководства нижегородского клуба, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Центральный хавбек защищает цвета команды из Нижнего Новгорода с января 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня нынешнего года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Гоцук провел 22 поединка, в которых забил два мяча, получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.

За пять туров до завершения сезона «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче нижегородцы встретятся с «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Гоцук Пари НН
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