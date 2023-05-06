30-летний полузащитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получит новый контракт от руководства нижегородского клуба, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Центральный хавбек защищает цвета команды из Нижнего Новгорода с января 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня нынешнего года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Гоцук провел 22 поединка, в которых забил два мяча, получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.

За пять туров до завершения сезона «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче нижегородцы встретятся с «Уралом».