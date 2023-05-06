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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов определился с будущим в «Динамо» эксклюзив

06 Мая 2023 • 07:26 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов принял решение относительно своей дальнейшей карьеры. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 33-летний бомбардир планирует покинуть «бело-голубых» после истечения трудового соглашения.

Смолов вернулся в столичный клуб в январе 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 33-летний нападающий провел 20 матчей, забил восемь мячей (четыре – с пенальти) и сделал две результативные передачи.

По итогам 25 туров РПЛ «Динамо» с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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