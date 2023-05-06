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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: «Российский футбол деградирует давно, мы не входим в топ-10 чемпионатов»

06 Мая 2023 • 06:48 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов констатировал деградацию футбола в России.

«Наш футбол деградирует уже давно. Сейчас мы не входим и в топ-10 чемпионатов», - передает слова Титова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены решением ФИФА и УЕФА от международных турниров.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги сыграно 25 туров. На первом месте располагается петербургский «Зенит», на втором идет «Ростов», а топ-3 замыкает московский «Спартак». Далее находятся столичный ЦСКА и грозненский «Ахмат».

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Егор Титов
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