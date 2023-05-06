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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Шиннике» заявили, что не держат на Евсеева зла

06 Мая 2023 • 00:25 Комментировать
Шинник
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Волгарь
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Через 15 ч. 6 мин.

В ярославском «Шиннике», уже бывшем клубе Вадима Евсеева заявили, что расстались со специалистом мирно и без лишнего негатива.

«Обид между нами нет никаких, с тренером мы с хороших отношениях. Его переход в другой клуб показывает, что работу у нас он проделал качественную. Думаю, хуже было бы, если б мы его не отпустили», - цитирует «Матч ТВ» гендиректора ярославского клуба Сергея Кулакова.

Напомним, что Евсеев на прошлой неделе ушёл тренировать клуб РПЛ – воронежский «Факел». Воронежцев покинул прежний наставник – Дмитрий Пятибратов. За пять туров до конца чемпионата России «Факел» идет на 14-м месте в турнирной таблице, в силах команды – подняться на 12-е место и избежать стыковых матчей.

Евсеев заявил, что просмотрел все весенние матчи «Факела»

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев Сергей Кулаков
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