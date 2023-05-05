Губерниев: «Черчесову нужно крепко подумать, если он захочет вернуться в Россию»

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев предостерёг Станислава Черчесова от возможного возвращения в Россию.

«Моя точка зрения такова: «Ференцварош» играет в еврокубках, а в России никто не выступает в еврокубках. Нужно крепко подумать о возращении. Возможность играть в Лиге чемпионов — это другая история, чем тренировать команду из России, абсолютно любую», - рассказал Губерниев «Матч ТВ».

Напомним, что российские команды уже более года по политическим причинам не выступают в еврокубках. А «Ференцварош» в текущем сезоне сражался с одними из сильнейших команд Старого света в Лиге Европы и даже выиграл группу Н, выбыв из турнира лишь на стадии 1/8 финала – в соперники попался неудержимый «Байер» Хаби Алонсо.