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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Черчесову нужно крепко подумать, если он захочет вернуться в Россию»

05 Мая 2023 • 23:50 Комментировать
Ференцварош
...
Кишварда
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Через 19 ч. 53 мин.

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев предостерёг Станислава Черчесова от возможного возвращения в Россию.

«Моя точка зрения такова: «Ференцварош» играет в еврокубках, а в России никто не выступает в еврокубках. Нужно крепко подумать о возращении. Возможность играть в Лиге чемпионов — это другая история, чем тренировать команду из России, абсолютно любую», - рассказал Губерниев «Матч ТВ».

Напомним, что российские команды уже более года по политическим причинам не выступают в еврокубках. А «Ференцварош» в текущем сезоне сражался с одними из сильнейших команд Старого света в Лиге Европы и даже выиграл группу Н, выбыв из турнира лишь на стадии 1/8 финала – в соперники попался неудержимый «Байер» Хаби Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Дмитрий Губерниев
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