Губерниев поздравил Черчесова с чемпионством у руля «Ференцвароша»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поздравления российскому тренеру Станиславу Черчесову – специалист во втором сезоне у руля «Ференцвароша» кряду досрочно стал чемпионом Венгрии.

«Черчесов снова доказал, что является крепким тренером европейского уровня. Вызовов новых не боится, удар – держит. Может быть, чемпионат Венгрии не самый выдающийся, но сделать это во втором сезоне кряду – дорогого стоит», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что это уже третий трофей Черчесова в Венгрии – ранее он уже становился чемпионом и обладателем Кубка страны.

«От души поздравляю, большой молодец, вперёд к хет-трику!», - добавил Губерниев.

Черчесов во второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии