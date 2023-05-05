Борис Игнатьев: «Черчесов заслужил признания в Европе»

Бывший советский футболист и тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал достижение своего коллеги по цеху Станислава Черчесова. Российский специалист во втором сезоне кряду привёл к чемпионству свою команду – «Ференцварош» из Будапешта.

«Мои поздравления Черчесову. Он заслужил такой успех и признание за рубежом. У него во всех командах всегда порядок и дисциплина. А в России его критиковали, бестолочи», - сказал Игнатьев «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом команда Черчесова стала за три тура до конца чемпионата Венгрии. Ближайший преследователь со второй строчки сможет набрать лишь шесть очков за оставшийся период чемпионата. Отрыв «Ференцвароша» от второго места – девять баллов.

Также Черчесов в 2016 году становился чемпионом с командой из соседней Венгрии по географии страны – варшавской «Легией».

Черчесов во второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии