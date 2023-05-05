Канчельскис считает напрасным возможное возвращение Черчесова в Россию

Российский футбольный эксперт и тренер Андрей Канчельскис оценил возможное возвращение Станислава Черчесова в Россию.

«Если у Черчесова будут предложения, ему нужно идти вперед и двигаться дальше. А если он вернётся в Россию, это станет шагом назад. По финансам, может быть, нет, но вот в плане спорта — это даже два шага назад», - рассказал Канчельскис «Матч ТВ», добавив, что Будапешт – прекрасный город для жизни, в котором можно остаться.

Напомним, сегодня вечером благодаря проигрышу конкурента со второго места «Ференцварош» Черчесова официально стал чемпионом Венгрии. Это чемпионство стало для российского специалиста вторым подряд.