Черчесов во второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии

Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов во втором сезоне кряду празднует досрочное чемпионство. Его клуб стал недосягаем для конкурента со второго места в турнирной таблице за три матча до конца сезона, набрав 60 очков.

Напомним, что в прошлом году Черчесов завоевал со своим клубом «золотой дубль» - привёл «Ференцварош» к чемпионству в Венгрии и к победе в Кубке страны. Этот сезон стал для российского специалиста первым полноценным в команде.

Что касается еврокубков, то в Лиге Европы команда Черчесова дошла до 1/8 финала – на этой стадии венгры уступили «Байеру» Хаби Алонсо по сумме двух встреч.

Кстати, «Ференцварош» стал за последние пять лет настоящим гегемоном в чемпионате Венгрии – будапештская команда берёт титул сильнейших в стране пятый раз кряду. В целом, этот титул стал для «Ференцвароша» 34-м чемпионским в клубной истории.

В «Ференцвароше» высказались о работе Черчесова