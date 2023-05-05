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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов во второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии

05 Мая 2023 • 22:01 Комментировать (1)
Ференцварош
...
Кишварда
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Через 21 ч. 32 мин.

Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов во втором сезоне кряду празднует досрочное чемпионство. Его клуб стал недосягаем для конкурента со второго места в турнирной таблице за три матча до конца сезона, набрав 60 очков.

Напомним, что в прошлом году Черчесов завоевал со своим клубом «золотой дубль» - привёл «Ференцварош» к чемпионству в Венгрии и к победе в Кубке страны. Этот сезон стал для российского специалиста первым полноценным в команде.

Что касается еврокубков, то в Лиге Европы команда Черчесова дошла до 1/8 финала – на этой стадии венгры уступили «Байеру» Хаби Алонсо по сумме двух встреч.

Кстати, «Ференцварош» стал за последние пять лет настоящим гегемоном в чемпионате Венгрии – будапештская команда берёт титул сильнейших в стране пятый раз кряду. В целом, этот титул стал для «Ференцвароша» 34-м чемпионским в клубной истории.

В «Ференцвароше» высказались о работе Черчесова

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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sill
05 Мая 2023 в 22:58
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