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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «В РПЛ судьи ошибаются в пользу определённой команды»

05 Мая 2023 • 21:55 Комментировать

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о судействе в Российской премьер-лиге.

«В РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону, они ошибаются в пользу определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха», — приводит слова Божовича Sport24.

По мнению специалиста, давление, которое оказывается на арбитров, чтобы они судили в пользу одной команды — негативно сказывается на качестве всего российского футбола.

После 25 туров лидером чемпионата России является «Зенит» (61 очко). На втором месте идет «Ростов» (50), замыкает лидирующую тройку «Спартак» (49).

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович
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