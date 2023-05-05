Божович: «В РПЛ судьи ошибаются в пользу определённой команды»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о судействе в Российской премьер-лиге.

«В РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону, они ошибаются в пользу определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха», — приводит слова Божовича Sport24.

По мнению специалиста, давление, которое оказывается на арбитров, чтобы они судили в пользу одной команды — негативно сказывается на качестве всего российского футбола.

После 25 туров лидером чемпионата России является «Зенит» (61 очко). На втором месте идет «Ростов» (50), замыкает лидирующую тройку «Спартак» (49).