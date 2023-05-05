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«Урал» помог пострадавшим от пожаров жителям Свердловской области

05 Мая 2023 • 21:52 Комментировать
Пари НН
...
Урал
07.05 14:00

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» материально помог жителям Свердловской области.

Как сообщает портал E1.ru, клуб собрал вместе с болельщиками 600 тыс. руб. Эту сумму направили пострадавшим от природной стихии в посёлке Сосьва, что на севере региона.

Пожары в связи с жаркой весенней погодой произошли в регионе в конце апреля. В результате разбушевавшейся стихии в Сосьве сгорели сотни домов, два человека погибли.

«Надеемся, нам удалось хотя бы частично помочь», - заявил главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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