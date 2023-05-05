Игрок ЦСКА Карраскаль признан лучшим дриблёром мира, позади остались Сане и Месси

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль стал лучшим дриблёром в мире. По данным CIES, 24-летний колумбиец возглавил список дриблеров, в который попали все футболисты планеты старше 23 лет. В процессе исследования учитывались такие показатели, как частота обводок, их успешность и уровень матчей.

Стоит отметить, что в таблице Карраскаль обошел одного из лучших футболистов мира — нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который оказался лишь на четвертой строчке. Полностью первая пятерка выглядит следующим образом:

1. Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

2. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

3. Лерой Сане («Бавария»)

4. Лионель Месси («ПСЖ»)

5. Рафаэл Леау («Милан»)