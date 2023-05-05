Дмитрий Комбаров: «Страшного в отказе РФС от турнира ЦАФА ничего нет»

Дмитрий Комбаров не видит трагедии в отказе сборной России от товарищеского турнира, который в грядущем июне организует Центрально-азиатская футбольная ассоциация (ЦАФА).

«Думаю, в таком решении от РФС присутствуют более глубокие причины. Но если смотреть в глобальном плане, страшного тут ничего страшного нет», - заявил Комбаров «Спорт-Экспрессу», добавив, что РФС может по-прежнему договариваться с любыми командами и на товарищеские игры.

Напомним, что этой весной сборная России сыграла в двух товарищеских матчах – один из них завершился ничьей со сборной Ирана (1:1), а другой – победой в Санкт-Петербурге над командой Ирака – 2:0.

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