Зырянов: «Зенит» станет чемпионом, даже если не обыграет «Спартак»

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался перед матчем 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, Зырянов выступал за «сине-бело-голубых» в качестве игрока с 2007 по 2014 год.

«Как бы ни закончилась игра со «Спартаком», в любом случае «Зенит» станет чемпионом. Надеюсь, что петербуржцы обыграют «Спартак» с хорошим счетом. Это было бы очень красиво — в домашней встрече победить «Спартак» и оформить титул», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Отметим, что если в этом туре «Ростов» потеряет очки в игре с «Факелом», а команда Сергея Семака одолеет «красно-белых», то санкт-петербургский клуб досрочно станет чемпионом России.