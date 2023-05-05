Матвей Сафонов рассказал, что необходимо «Краснодару», чтобы войти в историю

Голкипер и один из лидеров «Краснодара» Матвей Сафонов поделился своим мнением о том, что необходимо «быкам», чтобы войти в историю.

«Теперь нам нужен трофей, чтобы войти в историю. Мы хотим сохранить нервы наших болельщиков перед Суперфиналом и руководства, приложим все усилия ради победы над «Уралом» в основное время», - цитирует голкипера пресс-служба РФС.

Напомним, что игра «Краснодара» и «Урала» врешающем матче за выход в Суперфинал Кубка России назначена на 17 мая. Ранее в главном матче турнира своё участие зарезервировал московский ЦСКА.

«Краснодар» до сих пор не имеет трофеев на российской футбольной арене. В 2014 году клуб Сергея Галицкого был близок к победе в Кубке России, однако в решающем матче уступил «Ростову» Миодрага Божовича.