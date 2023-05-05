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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канунников: «Горжусь, что Спаллетти был моим тренером»

05 Мая 2023 • 15:26 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников поделился мнением о досрочной победе «Наполи» в чемпионате Италии.

Россиянин порадовался за главного тренера неаполитанской команды Лучано Спаллетти, вместе с которым он ранее работал в «Зените».

«Очень рад за Лучано и «Наполи»! Они провели фантастический сезон и заслуженно завоевали трофей. Часто вспоминаю совместную работу с Лучано и горжусь, что он был моим тренером», — цитирует Канунникова «Чемпионат».

Напомним, Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год, успев выиграть с петербургской командой два чемпионских титула и по одному разу стать обладателем Кубка и Суперкубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Максим Канунников Наполи
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