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Полузащитник «Краснодара» Кади перенёс операцию

05 Мая 2023 • 14:30 Комментировать
Краснодар
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Крылья Советов
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07.05 19:00

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади, рассказал о состоянии своего клиента, который получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Напомним, в начале второго тайма 27-летний футболист в верховой борьбе столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией и упал на газон, сумев покинуть поле только с помощью врачей. Позднее у Кади был выявлен перелом лицевой кости.  

«Кади чувствует себя хорошо. 30 апреля у него была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и ещё раз обследуют игрока», — цитирует Алиска Sport24.

При этом представитель подчеркнул, что точные сроки восстановления футболиста будут известны лишь после осмотра врачей.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кади
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