Полузащитник «Краснодара» Кади перенёс операцию

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади, рассказал о состоянии своего клиента, который получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Напомним, в начале второго тайма 27-летний футболист в верховой борьбе столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией и упал на газон, сумев покинуть поле только с помощью врачей. Позднее у Кади был выявлен перелом лицевой кости.

«Кади чувствует себя хорошо. 30 апреля у него была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и ещё раз обследуют игрока», — цитирует Алиска Sport24.

При этом представитель подчеркнул, что точные сроки восстановления футболиста будут известны лишь после осмотра врачей.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.