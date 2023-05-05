Назван лучший игрок РПЛ в апреле

Закончилось голосование за лучшего футболиста Российской премьер-лиги по итогам апреля. Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков. Хавбек победил в опросе среди болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

В минувшем месяце Обляков провел пять поединков за «армейский» коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

За пять туров до завершения сезона Российской премьер-лиги ЦСКА с 48 баллами занимает четвертое место в таблице. В следующем матче москвичи на «ВЭБ Арене» примут «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 7 мая.