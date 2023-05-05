Радченко отреагировал на триумф Спаллетти в Серии А

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал триумф экс-наставника «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти в Серии А. 64-летний специалист привел «Наполи» к досрочному чемпионству.

«Очень рад за Спаллетти. Мы вместе работали, я полгода находился в его тренерском штабе в «Зените». Очень рад и поздравляю его!» - передает слова Радченко издание «Чемпионат».

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1). Этот результат позволил неаполтанцам досрочно стать обладателями золотых наград за пять туров до завершения розыгрыша Серии А.