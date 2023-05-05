В «Спартаке» высказались о будущем нападающего Оганесяна

Менеджер московского «Спартака» Никита Баженов высказался касательно будущего форварда Степана Оганесяна в стане «красно-белых». В этом сезоне нападающий играет за «Оренбург» на правах аренды.

«Стёпа - качественный игрок с очень неплохими качествами. Он очень хорошо показывает себя за то игровое время, что ему уделяет главный тренер. Мы на него рассчитываем, все в его руках», - передает слова Баженова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Оренбург» арендовал Оганесяна у «Спартака» летом прошлого года. В составе оренбуржцев нападающий провел 19 поединков во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.