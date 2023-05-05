«Ростов» не стал выкупать Сильянова у «Локомотива»

«Ростов» не стал выкупать защитника Александра Сильянова. Об этом сообщили в пресс-службе московского «Локомотива».

«Истек срок, когда «Ростов» мог воспользоваться опцией выкупа Александра Сильянова. Таким образом, после окончания сезона Сильянов возвращается в расположение ФК «Локомотив», - передает заявление пресс-службы «Локомотива» издание «Чемпионат».

Напомним, что Сильянов перешел в «Локомотив» из молодежки ЦСКА летом 2019 года. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 32 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.