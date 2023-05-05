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Миллер поздравил Спаллетти и «Наполи»

05 Мая 2023 • 12:34 Комментировать

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил экс-наставника петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти и его нынешнюю команду с триумфом в чемпионате Италии.

«Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво! Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie!» - передает слова Миллера телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Стоит отметить, что неаполитанский клуб стал чемпионом Серии А за пять туров до завершения сезона. Это первое скудетто «Наполи» за последние 33 года.

В следующем матче, запланированном на 7 мая, команда Спаллетти на своем поле примет «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Алексей Миллер Наполи
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