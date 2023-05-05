Малком высказался о дуэли с Промесом

Форвард петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о соперничестве с Квинси Промесом в преддверии поединка 26-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«У нас нет никакой дуэли, он делает свою работу, я - свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре - это то, как должны действовать чемпионы», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится в Санкт-Петербурге 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В этом сезоне РПЛ на счету Малкома 22 гола, Промес забил 17 мячей.