Романцев высказался о матче «Зенит» - «Спартак»

Легендарный тренер московского «Спартак» Олег Романцев высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и «красно-белыми» в 26-м туре Российской премьер-лиги.

«Может, в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не буду антагонистом «Зенита», в дружеских отношениях с Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 мая. Перед этим поединком «сине-бело-голубые» с 61 очком лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые», в свою очередь, набрали 49 баллов и располагаются на третьей строчке.