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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Я приехал в «Зенит», чтобы завоёвывать титулы»

05 Мая 2023 • 11:30 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Малком рассказал о своем настрое перед предстоящим поединком против московского «Спартака» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы. Никогда не интересовался персональными рекордами. Все, что меня волнует - это только победы, чтобы «Зенит» побеждал», - передает слова бразильского нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Малком провел 31 поединок, в которых забил 25 мячей и сделал девять результативных передач.

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.

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Зенит Малком Филипе
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