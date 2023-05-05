Канчельскис: «В РПЛ Холанну сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о результативности нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Англии норвежец провёл 31 матч и забил 35 голов. Таким образом, Холанну удалось побить рекорд по забитым мячам за один сезон в АПЛ.

По мнению Канчельскиса, если бы нападающий выступал в чемпионате России, он бы забил гораздо меньше.

«У него там де Брёйне в полузащите, у нас кто? Холанну в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Отметим, что текущий сезон является для 22-летнего норвежца первым в АПЛ. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Ред Булл Зальцбург» и «Мольде».