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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «В РПЛ Холанну сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон»

05 Мая 2023 • 11:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лидс
06.05 17:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о результативности нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Англии норвежец провёл 31 матч и забил 35 голов. Таким образом, Холанну удалось побить рекорд по забитым мячам за один сезон в АПЛ.

По мнению Канчельскиса, если бы нападающий выступал в чемпионате России, он бы забил гораздо меньше.

«У него там де Брёйне в полузащите, у нас кто? Холанну в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Отметим, что текущий сезон является для 22-летнего норвежца первым в АПЛ. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Ред Булл Зальцбург» и «Мольде».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Андрей Канчельскис Эрлинг Холанн
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