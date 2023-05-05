«Это его реальный уровень»: Титов оценил игру Дзюбы

Ветеран московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о результативности нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Это не прогресс, а его реальный уровень. Можно ли Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране? Одним из лучших - точно. Притом, что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата», - передает слова Титова издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца нынешнего сезона. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий принял участие в восьми матчах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.