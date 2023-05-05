Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Это его реальный уровень»: Титов оценил игру Дзюбы

05 Мая 2023 • 10:57 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о результативности нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Это не прогресс, а его реальный уровень. Можно ли Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране? Одним из лучших - точно. Притом, что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата», - передает слова Титова издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца нынешнего сезона. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий принял участие в восьми матчах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Егор Титов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Я приехал в «Зенит», чтобы завоёвывать титулы»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В РПЛ Холанну сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон»
10:57 · Россия. Премьер-лига
«Это его реальный уровень»: Титов оценил игру Дзюбы
10:56 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» сравнили Клотета и Талалаева
10:43 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Может, не стоило Писарскому менять «Оренбург» на «Крылья»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Стыдно за своё поведение по отношению к Спаллетти, приношу извинения»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Спартаку» важно не дать «Зениту» стать чемпионом в очном матче»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Малафеев поздравил Спаллетти со скудетто
09:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Лаксальт не планирует покидать «Динамо»
09:45 · Россия. Первая лига
Солтмурад Бакаев поздравил Кварацхелию с победой в чемпионате Италии
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ди Лоренцо: «Наполи» заслуженно стал чемпионом»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил шансы «Спартака» и «Ростова» на серебро
09:13 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» назвали причину увольнения Талалаева
08:13 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Пиняев может обыграть любого» 2
Все новости
Рекомендуем