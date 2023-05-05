Бояринцев: «Может, не стоило Писарскому менять «Оренбург» на «Крылья»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского в нынешнем сезоне.

Напомним, текущий сезон 27-летний футболист начинал в «Оренбурге» и выступал под фамилией Сычевой, однако зимой он перешёл в самарский клуб, параллельно сменив и фамилию.

Бояринцев усомнился в том, что решение Писарского сменить команду было верным, поскольку в «Оренбурге» он демонстрировал более высокую результативность.

«Он провёл неплохой отрезок на эмоциях в «Оренбурге», а эмоции — это вели­кая вещь. После того, как Владимир поменял клуб, не всё хорошо складывается. Может, не стоило «Оренбург» менять на «Крылья»? Форвард должен быть стабилен», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ за «Оренбург» Писарский провёл 15 матчей, забив в них 14 голов. В восьми же играх за «Крылья Советов» нападающий результативными действиями отметиться не сумел.