Титов: «Спартаку» важно не дать «Зениту» стать чемпионом в очном матче»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой. Игроки «Спартака» должны думать именно так», - передает слова Титова издание «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

За пять туров до завершения сезона питерцы лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.