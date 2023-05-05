Малафеев поздравил Спаллетти со скудетто

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на чемпионство «Наполи» в Серии А. Бывший голкипер поздравил с триумфом главного тренера неаполитанцев Лучано Спаллетти.

«Мистер, брависсимо», - оставил сообщение Малафеев на своей странице в социальных сетях.

Это скудетто стало для «Наполи» первым за 33 года.

Спаллетти занимал пост главного тренера «Зенита» с 2009 по 2014 год. Под руководством итальянского специалиста петербургский клуб два раза становился чемпионом Российской премьер-лиги. Также он приводил «сине-бело-голубых» к победам в Кубке и Суперкубке страны.