Ди Лоренцо: «Наполи» заслуженно стал чемпионом»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о чемпионстве своей команды в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Это непередаваемое чувство. Мы сражались за чемпионский титул с начала сезона и сейчас очень счастливы. «Наполи» заслуженно победил. Наслаждаемся этим моментом, команда провела отличный сезон и завершила его самым лучшим образом. Наши болельщики заслужили это», - передает слова ди Лоренцо Football-Italia.

Во вчерашнем матче «Наполи» на выезде расписал мировую с «Удинезе» со счетом 1:1. Благодаря этому результату команда Лучано Спаллетти стала недосягаема для соперников.