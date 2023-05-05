Гаджиев оценил шансы «Спартака» и «Ростова» на серебро

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о борьбе за призовые места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У «Ростова» и «Спартака» равные шансы на серебро. Многое будет зависеть от календаря. Будет интересная заруба в последних пяти турах, еще и ЦСКА не так далеко. «Армейцы» не откажутся от второго места», - передает слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что за пять туров до завершения сезона «Ростов» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В свою очередь «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке. ЦСКА (48) располагается на четвертой позиции.