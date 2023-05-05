Гуренко: «Пиняев может обыграть любого»

Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о 18-летнем полузащитнике «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

«У Пиняева интересный потенциал. Не вижу большой проблемы в его росте. Какая разница, какого защитника обыгрывать? Если у Пиняева выше скорость, он может обыграть любого», - приводит слова Гуренко «Матч ТВ».

Пиняев пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно, перебравшись из самарских «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сергей провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.