Ярошик считает, что Акинфеев мог бы заиграть в Испании

Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что вратарь «армейского» клуба Игорь Акинфеев мог бы проявить себя в Европе.

«Игорь бы спокойно вписался в чемпионат Испании, потому что ногами Акинфеев играет просто супер. Допускаю, что до Игоря не доходила информация об интересе других клубов, и он не мог влиять на свою судьбу», - приводятся слова Ярошика на страницах издания Metaratings.ru.

Акинфеев – воспитанник академии ЦСКА. За первую команду он выступает с 2003 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2023/2024.