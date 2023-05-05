Бояринцев оценил уровень игры «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре подопечных Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Впереди борьба за тройку и «Спартаку» ещё бы попасть в неё. Осенью мне нравилась игра «Спартака», а сейчас нет конструктива, которого все ждут. Игра «Спартака» оставляет желать лучшего», - передает слова Бояринцева издание «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Ростова» на одно очко. В следующем матче «красно-белые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».