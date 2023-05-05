Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев оценил уровень игры «Спартака»

05 Мая 2023 • 07:04 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре подопечных Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Впереди борьба за тройку и «Спартаку» ещё бы попасть в неё. Осенью мне нравилась игра «Спартака», а сейчас нет конструктива, которого все ждут. Игра «Спартака» оставляет желать лучшего», - передает слова Бояринцева издание «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Ростова» на одно очко. В следующем матче «красно-белые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
07:10 · Россия. Премьер-лига
Ярошик считает, что Акинфеев мог бы заиграть в Испании
07:04 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил уровень игры «Спартака»
00:37 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поздравил Спаллетти с чемпионством у руля «Наполи»
00:07 · Россия. Премьер-лига
Спаллетти впервые стал чемпионом страны не с «Зенитом»
04 Мая
23:10 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего игрока и тренера РПЛ
22:46 · Кубок России
Аршавин: «Думал, «Краснодар» разберётся с «Акроном» в основное время»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не сомневается, что «Зенит» обыграет «Спартак»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко: «У Ромы вся семья в Финляндии, они не думали переезжать»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Очень жаль, что не принял участия в ретро-матче»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко прокомментировал переход сына в новый клуб
21:27 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Вендел — сильнейший из зенитовских бразильцев»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Аленичев предположил, что повлияло на результаты «Спартака» весной
21:18 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о влиянии Промеса: «Он пропустил почти месяц, но вышел и сразу забил»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Гуренко высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Роман Ерёменко обрёл новую команду официально
Все новости
Рекомендуем