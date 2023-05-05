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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спаллетти впервые стал чемпионом страны не с «Зенитом»

05 Мая 2023 • 00:07 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти привёл в своей карьере к чемпионству всего лишь второй клуб. Ранее чемпионом страны знаменитый специалист становился у руля питерского «Зенита», притом дважды - в сезоне-2010 и в переходном сезоне-2011/12.

Всего скудетто с «Наполи» стало для Спаллетти восьмым трофеем в карьере. До этого у тренера в копилке были дважды Кубок Италии и Суперкубок страны с «Ромой», дважды титул чемпиона России с «Зенитом», Кубок России и Суперкубок России.

О том, как проходил вечерний чемпионский матч «Наполи», читайте в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Наполи
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