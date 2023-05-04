Отец Романа Ерёменко: «У Ромы вся семья в Финляндии, они не думали переезжать»

Отец Романа Ерёменко Алексей Ерёменко-старший рассказал о том, планировал ли его сын даже гипотетически возвращение в Россию. В России 36-летний новичок финской «Хонки» выступал за несколько команд, среди которых «Рубин» из Казани, московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов».

«У Ромы семья в Финляндии, и они ждут пополнение в семье. Ему комфортно оставаться в Финляндии и играть здесь дальше», - рассказал Ерёменко-старший «Матч ТВ», добавив, что как минимум ближайший год семья футболиста точно проведёт здесь.

Роман Ерёменко официально стал игроком финской «Хонки» сегодня вечером.