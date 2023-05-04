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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Очень жаль, что не принял участия в ретро-матче»

04 Мая 2023 • 21:44 Комментировать

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о пропуске ретро-матча со сталинградским «Динамо».

Напомним, «красно-белые» одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Роман Павлюченко и Александр Самедов. Сам Тихонов не смог появиться на поле, но присутствовал на тренерской скамейке вместе с Олегом Романцевым.

«Не то, что обидно — очень жаль, что не принял участия в ретроматче. Я очень переживал: при таком количестве болельщиков, на таком стадионе. В таком матче очень хотелось сыграть. Я не завидовал никому из ребят. Мне просто самому было жаль, что я не играю», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Ретро-матч «Победа», который проходил на «Волгоград Арене», посетило более 36 тысяч болельщиков. Такая посещаемость стала рекордом в 2023 году в России.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Лига легенд Динамо Сталинград Ретро-матч
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